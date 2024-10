Biccy.it - Patrizia Groppelli si intromette fra Elodie e Ornella Vanoni: “Lei ha rotto!”

(Di sabato 19 ottobre 2024)ha chiamato(e Ditonellapiaga) per re-incidere la sua hit Ti Voglio per il nuovo album Diverse e proprio in una recente intervista ha dato un parere critico sulla collega che è stato frainteso da molti. E, ospite a Pomeriggio 5 da Myrta Merlino per dire la sua, è stata piuttosto pungente.suha recentemente detto: “Deve lavorare ancora sulla voce, dovrebbe fermarsi un attimo e aspettare che le diano la canzone giusta” e, prendendo le difese della cantante di Bagno A Mezzanotte, ha commentato: “Cosa devo dire? Lei è un mostro sacro della musica italiana, è geniale, però adesso ci ha anche un po’le p4lle“. Quando poi la conversazione si è spostata sui look diha aggiunto: “se fosse nata in quest’epoca sarebbe come, mezza smut4ndata sul palco“.