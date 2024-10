Passeggiata tra le fiabe nella villa comunale “Domenico Cirillo” (Di sabato 19 ottobre 2024) Sarà un viaggio magico, che attraverserà luoghi incantati quello che domenica mattina coinvolgerà bambini e sognatori di ogni età.L’appuntamento con “Passeggiando tra le fiabe” è alle 10:00 nella villa comunale “Domenico Cirillo” di Sant’Arpino.Il programma organizzato dall’APS “EventArt” Casertanews.it - Passeggiata tra le fiabe nella villa comunale “Domenico Cirillo” Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Sarà un viaggio magico, che attraverserà luoghi incantati quello che domenica mattina coinvolgerà bambini e sognatori di ogni età.L’appuntamento con “Passeggiando tra le” è alle 10:00” di Sant’Arpino.Il programma organizzato dall’APS “EventArt”

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La loggia dei vini : un viaggio nell’arte contemporanea e nella storia a Villa Borghese - Un’inaugurazione all’insegna della convivialità La riapertura della Loggia dei Vini non è solo un evento culturale, ma rappresenta anche un ritorno alla convivialità che caratterizzava il suo uso originale. La presenza di artisti contemporanei come Enzo Cucchi e Virginia Overton, con installazioni pensate per il luogo, contribuisce a far vivere la Loggia in modo dinamico e sorprendente. (Gaeta.it)

Abbiamo visto gli Home Visit di X Factor nella villa in cui sono stati girati. E ce ne siamo innamorati - Vedere la puntata del talent show di Sky nella stessa location in cui è stata girata è stata un'esperienza entusiasmante che vi consigliamo di provare. (Vanityfair.it)

Tragedia nella zona di Villareggia : cadavere di una donna recuperato nel fiume Dora Baltea - Sul posto è intervenuto anche l'eliccottero drago del reparto volo del comando. . . Il cadavere di una donna è stato ripescato dai vigili del fuoco nelle acque del fiume Dora Baltea a Saluggia (Vercelli), nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 17 ottobre 2024, dopo essere stato avvistato a Villareggia. (Torinotoday.it)