Pallamano Conversano continua nella sua marcia nella Serie A Gold

(Di sabato 19 ottobre 2024) La2024-2025 diha mandato in archivio, in attesa del posticipo fra Bressanone e Cassano Magnago (22 ottobre h 19), un’altra giornata – la settima – della sua stagione regolare. Ila vincere rimanendo a punteggio pieno: i pugliesi questa volta hanno avuto la meglio per 32-25 del Macagi Cingoli, mentre va ricordato che nell’anticipo di qualche giorno fa Sassari ha battuto 29-27 Bolzano. Blitz esterni del Fasano, 23-25 a Camerano, e del Teamnetwork Albatro, in casa dello Sparer Eppan per 23-32, con il Pressano e gli Alperia Black Devils capaci di sbarazzarsi del Secchia Rubiera (28-22) e del Chiaravalle (32-20).