Nuoto: Cdm. Ceccon trionfa nei 100 stile libero a Shanghai (Di sabato 19 ottobre 2024) Il fuoriclasse azzurro batte l'olimpionico Pan, bene anche Razzetti Shanghai (CINA) - Il colpo del campione a Shanghai nella seconda giornata della tappa inaugurale della World Cup 2024 in vasca corta. Uno strepitoso Thomas Ceccon, in versione extra lusso, si impone nei 100 stile libero, togliendo l Ilgiornaleditalia.it - Nuoto: Cdm. Ceccon trionfa nei 100 stile libero a Shanghai Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Il fuoriclasse azzurro batte l'olimpionico Pan, bene anche Razzetti(CINA) - Il colpo del campione anella seconda giornata della tappa inaugurale della World Cup 2024 in vasca corta. Uno strepitoso Thomas, in versione extra lusso, si impone nei 100, togliendo l

Nuoto - Thomas Ceccon prima rischia e poi batte Pan nei 100 stile libero a Shanghai! Razzetti terzo nei 200 farfalla - Thomas Ceccon non smette di stupire. Gara spettacolare di Ceccon che ha cambiato marcia negli ultimi 30 metri ed ha superato Pan Zhanle, secondo con 46”35. La statunitense domina la gara con 54”89, sopravanzando la connazionale Beata Nelson con 56”26 e la canadese Ingrid Wilm con 56”64. Quinto posto per un buon Alberto Razzetti con 1’53”33. (Oasport.it)

Nuoto - Coppa del Mondo Shanghai 2024 : Thomas Ceccon vola e vince i 100 stile libero - Tra le altre prestazioni da segnalare c’è sicuramente il 54?89 della statunitense Regan Smith, dominante nei 100 dorso femminili e vittoriosa come la connazionale Kate Douglass nei 50 farfalla in 24?54. Lorenzo Mora, secondo ieri nei 200 dorso, non è riuscito a replicare la brillante performance anche nei 50. (Sportface.it)