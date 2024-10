Napoli, stop agli occhiali con Cristo Velato e pistola: «Lede l’immagine dell’opera» (Di sabato 19 ottobre 2024) Violati i marchi registrati e lesa l’immagine dell’opera. Così si sono espressi i giudici del Tribunale di Napoli sull’idea commerciale di due aziende che hanno prodotto e promosso gli occhiali a edizione limitata “Malaterra” con l’immagine del Cristo Velato. Su una delle aste degli occhiali della discordia è stato infatti impresso il volto della celebre opera di Giuseppe Sammartino conservata nella cappella Sansevero. Nell’altra stanghetta c’è invece ritratta una pistola. Le punte delle aste finiscono con una sagomatura che ricorda le Vele di Scampia. Indignati gli eredi del principe Raimondo di Sangro che oggi sono comproprietari della cappella. La querelle I discendenti del principe di Sangro hanno quindi avviato una battaglia legale contro le aziende promotrici del progetto, difesi dagli avvocati Maurizio Borghese e Rossella Giordano. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di sabato 19 ottobre 2024) Violati i marchi registrati e lesa. Così si sono espressi i giudici del Tribunale disull’idea commerciale di due aziende che hanno prodotto e promosso glia edizione limitata “Malaterra” condel. Su una delle aste deglidella discordia è stato infatti impresso il volto della celebre opera di Giuseppe Sammartino conservata nella cappella Sansevero. Nell’altra stanghetta c’è invece ritratta una. Le punte delle aste finiscono con una sagomatura che ricorda le Vele di Scampia. Indignati gli eredi del principe Raimondo di Sangro che oggi sono comproprietari della cappella. La querelle I discendenti del principe di Sangro hanno quindi avviato una batta legale contro le aziende promotrici del progetto, difesi davvocati Maurizio Borghese e Rossella Giordano.

