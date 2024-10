MotoGP, Marc Marquez: “Ho fatto un piccolo errore in partenza, poi una bella rimonta” (Di sabato 19 ottobre 2024) Marc Marquez ha archiviato un ottimo secondo posto nella Sprint del Gran Premio d’Australia 2024, diciassettesimo e quartultimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Il fenomeno spagnolo del team Gresini ha rimediato ad una brutta partenza con un recupero eccezionale, che gli ha consentito di risalire dall’ottava piazza precedendo al traguardo le Ducati ufficiali di Enea Bastianini e Francesco Bagnaia. “Quando il vento soffia forte in curva 1, devi essere molto attento. Proprio lì ho fatto un piccolo errore in partenza, non calcolando bene la staccata di Martin davanti a me dopo aver utilizzato l’abbassatore al via. errore mio, e quando sono andato lungo il vento era fortissimo e ho deciso di finire la curva senza rischiare troppo perdendo però sette posizioni“, racconta il nativo di Cervera. Oasport.it - MotoGP, Marc Marquez: “Ho fatto un piccolo errore in partenza, poi una bella rimonta” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024)ha archiviato un ottimo secondo posto nella Sprint del Gran Premio d’Australia 2024, diciassettesimo e quartultimo round stagionale del Mondiale. Il fenomeno spagnolo del team Gresini ha rimediato ad una bruttacon un recupero eccezionale, che gli ha consentito di risalire dall’ottava piazza precedendo al traguardo le Ducati ufficiali di Enea Bastianini e Francesco Bagnaia. “Quando il vento soffia forte in curva 1, devi essere molto attento. Proprio lì hounin, non calcolando bene la staccata di Martin davanti a me dopo aver utilizzato l’abbassatore al via.mio, e quando sono andato lungo il vento era fortissimo e ho deciso di finire la curva senza rischiare troppo perdendo però sette posizioni“, racconta il nativo di Cervera.

