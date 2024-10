Morta a 36 anni l’influencer Giulia Manfrini: trafitta da un pesce spada mentre fa surf nell’Oceano Pacifico (Di sabato 19 ottobre 2024) È Morta a 36 anni Giulia Manfrini, influencer e surfista: è stata trafitta da un pesce spada mentre su allenava con la tavola alle isole Mentawai, nell'Oceano Pacifico: "Il tuo sorriso non verrà dimenticato". Fanpage.it - Morta a 36 anni l’influencer Giulia Manfrini: trafitta da un pesce spada mentre fa surf nell’Oceano Pacifico Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Èa 36, influencer eista: è statada unsu allenava con la tavola alle isole Mentawai, nell'Oceano: "Il tuo sorriso non verrà dimenticato".

