Mo | Meloni ' Italia punta su cessate il fuoco serve sforzo Israele'

Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Non faccio mistero di essere molto preoccupata della situazione mediorientale. La proposta di un cessate il fuoco, anche temporaneo, che l'Italia porta avanti assieme ad altri attori internazionali può essere una chiave di volta. Da parte libanese c'è stata adesione a questa proposta. Credo che adesso uno sforzo debba farlo Israele". Lo dice il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervistata da 'Il Giornale'. "Quello che è accaduto con l'uccisione di Sinwar, il simbolo degli attacchi del 7 ottobre, può offrire oggettivamente una finestra per provare a costruire una storia nuova. Penso -aggiunge la premier- che dobbiamo intensificare gli sforzi per liberare gli ostaggi israeliani, altro elemento per arrivare al cessate il fuoco. Bisogna farlo perché in assenza di sforzi che portino ad una descalation si rischia un'escalation".

