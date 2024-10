Migranti, le mosse del centrodestra per sventare il piano delle toghe (Di sabato 19 ottobre 2024) Salvini prepara i gazebo, Nordio annuncia un decreto: non possiamo farci dettare la diplomazia dalle toghe Ilgiornale.it - Migranti, le mosse del centrodestra per sventare il piano delle toghe Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Salvini prepara i gazebo, Nordio annuncia un decreto: non possiamo farci dettare la diplomazia dalle

Toghe rosse e migranti - la denuncia di Sara Kelany : “Magistrati ideologizzati - si sostituiscono al governo” - “Sono due episodi importanti – chiarisce il giornale diretto da Alessandro Sallusti, che con l’ex magistrato Palamara ha scritto il libro Il Sistema – che non hanno alcun legame, a ben vedere. Non è il caso nostro. “Mio padre ha fatto un percorso regolare – chiarisce Kelany – Qui parliamo di immigrazione clandestina”. (Secoloditalia.it)

Migranti : Pd - da Meloni attacco irricevibile a democrazia e toghe - no a pieni poteri - Le parole di Giorgia Meloni, ma non c’era bisogno di aspettare oggi, confermano che questa destra è autoritaria, mal sopporta la sacrosanta separazione dei poteri, e non accetta che esista una opposizione, considerando le Camere suddite del governo. Ricordiamo a Giorgia Meloni che nel nostro Paese la democrazia è regolata dalla Costituzione che prevede la separazione dei poteri esecutivo, ... (Lapresse.it)

Migranti - golpe giudiziario : bloccati i trasferimenti in Albania. Meloni : “Assurdo - toghe e sinistra unite” - L’ira della Meloni: “Assurdo, per i giudici è vietato rimpatriare i cittadini” La reazione della premier, dal Libano, è furiosa: “Assurdo! Il tribunale non convalida il trattenimento dei migranti in Albania. Un piccolo grande golpe politico-giudiziario per sabotare l’intesa sui migranti Italia-Albania, nei giorni in cui molti paesi d’Europa dichiarano, a chiare lettere, di voler adottare ... (Secoloditalia.it)