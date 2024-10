Migranti in Albania, Nordio rassicura: “Centrodestra è contro la sentenza, non la magistratura” (Di sabato 19 ottobre 2024) "Non può essere la magistratura a definire uno Stato più o meno sicuro, è una decisione di altissima politica. Prenderemo dei provvedimenti legislativi" ha dichiarato il ministro, sottolineando che tali decisioni potrebbero portare anche a gravi incidenti diplomatici L'articolo Migranti in Albania, Nordio rassicura: “Centrodestra è contro la sentenza, non la magistratura” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Migranti in Albania, Nordio rassicura: “Centrodestra è contro la sentenza, non la magistratura” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di sabato 19 ottobre 2024) "Non può essere laa definire uno Stato più o meno sicuro, è una decisione di altissima politica. Prenderemo dei provvedimenti legislativi" ha dichiarato il ministro, sottolineando che tali decisioni potrebbero portare anche a gravi incidenti diplomatici L'articoloin: “la, non la” proviene da Il Difforme.

