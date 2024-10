Lanazione.it - Metrobus, lo spettro dei cantieri. Via Settevalli e viale San Sisto: i lavori e il rischio degli ingorghi

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Perugia, 19 ottobre 2024 – Il D-day potrebbe non essere proprio lunedì, ma di certo nei prossimi giorni assisteremo al primo ‘sbarco’ massiccio deiper la realizzazione del. Che, come anticipato nei giorni scorsi, riguardano prima di tutto l’area di San(gli operai hanno asfaltato le vie limitrofe che diventeranno presto strade principali) che subìra una rivoluzione importante. A costo di quali disagi per automobilisti e residenti si vedrà. Ma anche in viae Sant’Andrea delle Fratte la rivoluzione arriverà a giorni.