Meghan Markle ha comprato una nuova casa in Portogallo con il principe Harry (Di sabato 19 ottobre 2024) L’anno scorso il duca e la duchessa di Sussex hanno trascorso alcuni giorni di vacanza nella zona di Setúbal, dove anche la principessa Eugenia e suo marito hanno una casa Vanityfair.it - Meghan Markle ha comprato una nuova casa in Portogallo con il principe Harry Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di sabato 19 ottobre 2024) L’anno scorso il duca e la duchessa di Sussex hanno trascorso alcuni giorni di vacanza nella zona di Setúbal, dove anche lassa Eugenia e suo marito hanno una

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Legata ed imbavagliata in casa sua - quindi la rapina. In tre hanno “ripulito” casa sua. Una serata da incubo per una donna residente in zona Belvedere - a Tor San Lorenzo - Solo dopo essersi liberata, la donna è riuscita a chiedere aiuto ai carabinieri. Questo episodio rappresenta il terzo furto simile nella zona Belvedere in meno di un mese, alimentando il senso di preoccupazione tra i residenti. Una rapina in villa si è verificata a Tor San Lorenzo, nel quartiere Belvedere, noto come Nuova California. (Dayitalianews.com)

Pallamano. I Vikings hanno fame di punti. Casalgrande a Erice - In A Bronze maschile, per la seconda giornata, domani alle 16 la Modula Casalgrande (0) viaggia alla volta di Fasano (2) per rimediare allo stop dell’esordio con Tavarnelle. . Tra i locali, che nell’ultimo turno hanno battuto Eppan, occhio al terzino Hamouda, 46 reti. "Loro hanno diverse straniere e sono più esperte, noi invece siamo giovani e tutte italiane. (Sport.quotidiano.net)

Meghan Markle e il principe Harry tornano in Europa : ecco dove hanno comprato casa - Una casa-vacanze, per ora. Non fu una vacanza romantica, in coppia e basta. Che potrebbe, però, nel lungo periodo trasformarsi in qualcosa di più. . Nel settembre dell’anno scorso il principe Harry e Meghan Markle, dopo aver partecipato agli Invictus Games in Germania, presero un volo a Dusseldorf e andarono, in gran segreto, in Portogallo. (Amica.it)