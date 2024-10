Maltempo: zone di Emilia-Romagna in allerta rossa, quasi tutta la Puglia fra quelle in arancione Protezione civile, previsioni meteo (Di sabato 19 ottobre 2024) Parte dell’Emilia-Romagna in allerta rossa, fra le zone d’Italia oggi in codice arancione la Puglia ad esclusione del foggiano (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della Protezione civile). Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l:allerta con validità fino alle 20: si fa riferimento a “precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovesccio o temporale sulla Puglia meridionale, con quantitativi cumulati da moderati a elevati. Da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centrale, con quantitativi cumulati generalmente moderati. Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del centro sud peninsulare, con quantitativi cumulati puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema sotto, fonte Protezione civile della Puglia. Noinotizie.it - Maltempo: zone di Emilia-Romagna in allerta rossa, quasi tutta la Puglia fra quelle in arancione Protezione civile, previsioni meteo Leggi tutta la notizia su Noinotizie.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Parte dell’in, fra led’Italia oggi in codicelaad esclusione del foggiano (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della). Il dipartimento dellaha emesso per lal:con validità fino alle 20: si fa riferimento a “precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovesccio o temporale sullameridionale, con quantitativi cumulati da moderati a elevati. Da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sullacentrale, con quantitativi cumulati generalmente moderati. Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del centro sud peninsulare, con quantitativi cumulati puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema sotto, fontedella

