Maltempo in Toscana, Coldiretti e Confagricoltura: "Danni pesantissimi" (Di sabato 19 ottobre 2024) Maltempo in Toscana, Coldiretti e Confagricoltura: "Danni pesantissimi" Maltempo in Toscana, Coldiretti Toscana: "Migliaia di ettari di campi sono sommersi da acqua e fango tra Livorno, Grosseto e Pisa in seguito all'esondazione di fiumi e canali, tra cui il Cornia, lo Sterza – tracimato lo scorso 23 settembre – ed il Cecina dovuto all'eccezionale ondata di Maltempo che si è abbattuta sulla Toscana. Situazione critica anche nel senese nelle zone di Pian di Cusona a San Gimignano, a Monteriggioni e Sovicille e nel pistoiese a causa di alcune frane". Dall'inizio dell'anno sono 63 i nubifragi che hanno colpito la regione, il 75% in più rispetto allo scorso anno. Tre su quattro tra settembre ed ottobre. A dirlo è Coldiretti Toscana sulla base dell'analisi dei dati dell'European Severe Wheater Database.

