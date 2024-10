Maltempo in Emilia-Romagna: allerta rossa con scuole chiuse e evacuazioni in corso (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella giornata di oggi, l’Emilia-Romagna si trova nuovamente sotto una severa allerta rossa a causa di condizioni meteorologiche avverse. Le forti piogge che hanno interessato la regione nelle ultime ore hanno già causato disagi significativi nelle aree montane e nel capoluogo, con istituzioni che devono prendere misure immediate per garantire la sicurezza dei cittadini. Tra le conseguenti disposizioni, molte scuole sono rimaste chiuse e ci sono stati provvedimenti di evacuazione nelle zone a rischio nei pressi dei corsi d’acqua, sollevando preoccupazione tra la popolazione. Maltempo e situazioni critiche in Appennino La situazione è particolarmente critica in Appennino, dove le forti piogge hanno provocato smottamenti e allagamenti. Gaeta.it - Maltempo in Emilia-Romagna: allerta rossa con scuole chiuse e evacuazioni in corso Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella giornata di oggi, l’si trova nuovamente sotto una severaa causa di condizioni meteorologiche avverse. Le forti piogge che hanno interessato la regione nelle ultime ore hanno già causato disagi significativi nelle aree montane e nel capoluogo, con istituzioni che devono prendere misure immediate per garantire la sicurezza dei cittadini. Tra le conseguenti disposizioni, moltesono rimastee ci sono stati provvedimenti di evacuazione nelle zone a rischio nei pressi dei corsi d’acqua, sollevando preoccupazione tra la popolazione.e situazioni critiche in Appennino La situazione è particolarmente critica in Appennino, dove le forti piogge hanno provocato smottamenti e allagamenti.

