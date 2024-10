L'ossessione di Puff Daddy per William ed Harry che non hanno mai voluto partecipare alle sue feste (Di sabato 19 ottobre 2024) I principi non hanno mai accettato gli inviti alle feste del cantante, ora sotto accusa in un nuovo metoo anche per quei party. Rob Shuter, che ha lavorato per Puff Daddy nei primi anni 2000, ha detto che il rapper aveva foto incorniciate del Principe di Galles e del Duca di Sussex nel suo appartamento di New York Vanityfair.it - L'ossessione di Puff Daddy per William ed Harry che non hanno mai voluto partecipare alle sue feste Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di sabato 19 ottobre 2024) I principi nonmai accettato gli invitidel cantante, ora sotto accusa in un nuovo metoo anche per quei party. Rob Shuter, che ha lavorato pernei primi anni 2000, ha detto che il rapper aveva foto incorniciate del Principe di Gs e del Duca di Sussex nel suo appartamento di New York

Questi non sono dei tunnel sotterranei di Puff Daddy - La foto riguarda un’abitazione di lusso situata a Minneapolis, non a Los Angeles. Secondo il racconto, questi tunnel offrirebbero una gamma di servizi di lusso. Conclusioni L’immagine non riporta affatto dei tunnel presenti nella villa di Puff Daddy a Los Angeles. Circolano le foto dei presunti tunnel sotterranei della villa di Los Angeles di Puff Daddy (Diddy). (Open.online)

“Sono rimasto a guardare Puff Daddy negli occhi - chiedendomi quando finirà tutto” : così Liam Payne nel 2017. Spuntano i complottisti : “Lo ha ucciso il rapper” - twitter. Imbarazzatissimo il cantante ha provato a scambiare due chiacchiere con il produttore imitandolo in diretta con una rista diabolica, poi ha anche rivelato di avergli dato la mano e Daddy per quella che ha definito “la stretta di mano più lunga della mia vita. Liam Payne talks about Diddy. (Ilfattoquotidiano.it)

«Mi ha stuprata con un telecomando» nuova denuncia per Puff Daddy. Il ruolo di Kristina Khorram - storica assistente del rapper -  L’incubo di Ashley Parham Kristina Khorram avrebbe avuto dunque un ruolo nell’aggressione ricevuta da Ashley Parham, che racconta di averle sentito chiedere al suo capo, tornando alla narrazione dell’incubo vissuto dalla vittima, di non sfregiarle il volto perché l’avrebbero potuta rivendere a potenziali clienti per sesso. (Open.online)