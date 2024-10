LIVE MotoGP, GP Australia 2024 in DIRETTA: Marc Marquez domina la P2 con la pista che si asciuga, ora le qualifiche! (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 01.47 Tra 3 minuti scattano le qualifiche! I piloti che prenderanno parte alla Q1: 11 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’28.443 24 25 0.673 0.015 333.4 12 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’28.469 21 24 0.699 0.026 339.6 13 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’28.528 21 24 0.758 0.059 341.8 14 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’28.576 20 24 0.806 0.048 342.9 15 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’28.628 20 22 0.858 0.052 342.916 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’28.759 19 26 0.989 0.131 345.0 17 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1’28.773 25 25 1.003 0.014 340.7 18 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’28.782 24 26 1.012 0.009 340.719 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 1’28.820 21 26 1.050 0.038 341. Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Australia 2024 in DIRETTA: Marc Marquez domina la P2 con la pista che si asciuga, ora le qualifiche! Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA01.47 Tra 3 minuti scattano le! I piloti che prenderanno parte alla Q1: 11 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy YamahaYAMAHA 1’28.443 24 25 0.673 0.015 333.4 12 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’28.469 21 24 0.699 0.026 339.6 13 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’28.528 21 24 0.758 0.059 341.8 14 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’28.576 20 24 0.806 0.048 342.9 15 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’28.628 20 22 0.858 0.052 342.916 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’28.759 19 26 0.989 0.131 345.0 17 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1’28.773 25 25 1.003 0.014 340.7 18 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’28.782 24 26 1.012 0.009 340.719 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 1’28.820 21 26 1.050 0.038 341.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

LIVE MotoGP - GP Australia 2024 in DIRETTA : la pista si asciuga - Marc Marquez precede Martin - Bagnaia 4° - 01. 23 Martin si rilancia ma non migliora nel T1. Comanda Marquez con 785 millesimi su Acosta, quindi Vinales, Morbidelli, Di Giannantonio, Alex Marquez e Bagnaia. 068 con 132 millesimi su Vinales. 01. 01. 349. Lo spagnolo ha impressionato nelle pre-qualifiche, unico turno che si potuto tenere nel day-1 per via della cancellazione della FP1 a causa del maltempo. (Oasport.it)

LIVE MotoGP - GP Australia 2024 in DIRETTA : si inizia con la P2 - asfalto bagnato a Phillip Island! - Fare esperienza sul bagnato non guasta mai. 01. 01. 01. 03 Condizioni che vedono appena 12° per quanto riguarda l’atmosfera e 14° sull’asfalto. Una capacità di adattamento impressionante che potrebbe fare la differenza. 11 Marc Marquez migliora ancora e scende a 1:37. 50 italiane) e la Sprint Race (ore 06. (Oasport.it)

LIVE MotoGP - GP Australia 2024 in DIRETTA : Bagnaia sfida Martin tra qualifiche e Sprint Race - I duellanti per il titolo però dovranno considerare i vari “cacciatori” di tappa e, tra questi, Marc Marquez sembra avere le credenziali più importanti. Sul circuito oceanico si prospetta una giornata molto interessante con i piloti che dovranno gestire varie situazioni tra l’attacco al tempo alla massimizzazione della prestazione nella gara del sabato. (Oasport.it)