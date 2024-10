Lenergy Pisa Beach Soccer corrobora l'area marketing (Di sabato 19 ottobre 2024) È già al lavoro la società del Lenergy Pisa BS gettare le fondamenta di una nuova stagione sulla sabbia dalle rinnovate ambizioni. Nella conferenza disponibile sulle pagine social del club il presidente Alessandro Donati ha presentato l’ingresso di Michele Ammannati, nuovo responsabile dell’area Pisatoday.it - Lenergy Pisa Beach Soccer corrobora l'area marketing Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) È già al lavoro la società delBS gettare le fondamenta di una nuova stagione sulla sabbia dalle rinnovate ambizioni. Nella conferenza disponibile sulle pagine social del club il presidente Alessandro Donati ha presentato l’ingresso di Michele Ammannati, nuovo responsabile dell’

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lenergy Pisa Beach Soccer riparte dalla next gen - . Al secondo anno di attività, infatti, la Next Gen nerazzurra diretta. . In una stagione che ha visto il Lenergy Pisa confermarsi ai piani alti del beach soccer italiano ed europeo, una fetta importante di contributo al successo di un’annata da ricordare ha saputo ritagliarsela il settore giovanile. (Pisatoday.it)

Lenergy Pisa Beach Soccer guarda al futuro - Mentre la stagione estiva volge al termine, già si lavora in vista della nuova annata sportiva dietro le scrivanie del Lenergy Pisa BS. Dopo qualche settimana di pausa dagli impegni sul campo, infatti, l’attività della società nerazzurra è ripresa a pieno regime per operare la chiusura della... (Pisatoday.it)

Lenergy Pisa Beach Soccer : è finale scudetto - A San Benedetto del Tronto il Lenergy Pisa Beach Soccer si aggiudica la semifinale del Campionato di Serie A Puntocuore contro FVG BS e vola in finale scudetto, al termine di una bella partita e di una lunga giornata. Il pre-partita è stato segnato la maltempo, che ha costretto la disputa... (Today.it)