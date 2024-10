La super verticale in cinque annate di Brunello Pietroso (e non solo) (Di sabato 19 ottobre 2024) La verticale di cinque annate di Brunello della cantina Pietroso si è tenuta nella sala degustazione vetrata con vista sul versante più selvaggio di Montalcino: unico tocco glamour in una cantina spartana ed essenziale, dove i mosti fermentano spontaneamente – con una macerazione di circa tre settimane – e l’affinamento avviene nelle classiche botti grandi di rovere austriaco di Garbellotto. L’esito è abbastanza sorprendente: al di là di 2019 e 2015, entrambe figlie di stagioni fortunate, convince più del previsto la 2018, più fragile e appena diluita ma di finezza stregante. Bene la 2013, solida e potenzialmente molto longeva. Leggermente evoluta la 2010: è l’annata della svolta, che in molti casi si è rivelata più adatta al consumo nel medio termine che ai lunghi invecchiamenti. Gamberorosso.it - La super verticale in cinque annate di Brunello Pietroso (e non solo) Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Ladididella cantinasi è tenuta nella sala degustazione vetrata con vista sul versante più selvaggio di Montalcino: unico tocco glamour in una cantina spartana ed essenziale, dove i mosti fermentano spontaneamente – con una macerazione di circa tre settimane – e l’affinamento avviene nelle classiche botti grandi di rovere austriaco di Garbellotto. L’esito è abbastanza sorprendente: al di là di 2019 e 2015, entrambe figlie di stagioni fortunate, convince più del previsto la 2018, più fragile e appena diluita ma di finezza stregante. Bene la 2013, solida e potenzialmente molto longeva. Leggermente evoluta la 2010: è l’annata della svolta, che in molti casi si è rivelata più adatta al consumo nel medio termine che ai lunghi invecchiamenti.

