Quifinanza.it - La scure di Moody’s sul settore dell’auto: outlook negativo

Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Il 2024 e il 2025 saranno anni tutt’altro che semplici per ilautomobilistico. È quanto emerge dall’ultimo rapporto diche ha abbassato l’sull’industriaa livello globale da stabile a. L’agenzia di rating ha rivisto al ribasso infatti le sue stime su vendite e margini a causa del calo della domanda e dell’aumento della concorrenza, fattori che stanno spingendo in basso i prezzi. Condizioni valide sia nel segmento dei veicoli di massa che in quello premium. Le vendite e i globali Per il 2024prevede una crescita delle vendite che si fermerà al +0,4% (aveva stimato +1,6% in precedenza). Più basse anche le vendite per il 2025: dal +2,1% l’agenzia di rating è passata al +1,4%.ha previsto inoltre che continueranno a calare i margini operativi – una discesa già avviata nei primi sei mesi del 2024 – fino al 7%.