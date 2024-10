La Promessa, trame spagnole: è stato Alonso a uccidere Dolores? (Di sabato 19 ottobre 2024) Nuovi momenti di tensione ci attendono nelle prossime puntate La Promessa. Curro – dopo essersi ripreso dall’incidente di caccia – riprenderà a indagare con Jana per scoprire qualcosa di più sulla madre Dolores. Una confessione di Alonso finirà per aprire una nuova pista. Anticipazioni La Promessa: Alonso rivela a Curro un particolare del suo passato Curro deciderà di condividere con Jana il suo segreto, e finirà per rivelargli di aver scoperto che Alonso è suo padre. A quel punto la domestica inizierà a farsi domande sulla possibilità che il marchese sia coinvolto nella morte di Dolores. I due ragazzi ne parleranno, e la domestica converrà con il ragazzo che solo lui potrà riuscire a fare chiarezza. Curro così approfitterà di un momento in cui si troverà solo con il marchese per rivolgergli alcune domande sul suo passato amoroso. Superguidatv.it - La Promessa, trame spagnole: è stato Alonso a uccidere Dolores? Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Nuovi momenti di tensione ci attendono nelle prossime puntate La. Curro – dopo essersi ripreso dall’incidente di caccia – riprenderà a indagare con Jana per scoprire qualcosa di più sulla madre. Una confessione difinirà per aprire una nuova pista. Anticipazioni Larivela a Curro un particolare del suo passato Curro deciderà di condividere con Jana il suo segreto, e finirà per rivelargli di aver scoperto cheè suo padre. A quel punto la domestica inizierà a farsi domande sulla possibilità che il marchese sia coinvolto nella morte di. I due ragazzi ne parleranno, e la domestica converrà con il ragazzo che solo lui potrà riuscire a fare chiarezza. Curro così approfitterà di un momento in cui si troverà solo con il marchese per rivolgergli alcune domande sul suo passato amoroso.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Promessa anticipazioni 20 ottobre : Martina lascia Curro - Don Alonso indaga sull’incidente di caccia - Anticipazioni de La Promessa: Cruz e Don Lorenzo sono preoccupati per le indagini di Don Alonso Jeronimo torna alla tenuta con una notizia importante per i suoi traffici illeciti: …. La serie, ambientata a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito a scoprire la verità sul suo passato ed è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. (Movieplayer.it)

La Promessa - anticipazioni 19 ottobre : Cruz si scaglia contro Alonso - Salvador e Maria non possono sposarsi - La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. La soap è ambientata a Cordova nel 1913. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Lope e Vera organizzano un picnic. Anticipazioni de La Promessa, Salvador e Maria: il sogno di matrimonio infranto dai marchesi Don Alonso si scaglia contro Cruz per …. (Movieplayer.it)

La Promessa Anticipazioni 19 ottobre 2024 : Cruz accusa Don Alonso di aver allontanato i loro figli - Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame dell'episodio della Soap in onda il 19 ottobre 2024 su Rete4. Nell'episodio Cruz se la prenderà con Don Alonso e lo accuserà di aver rovinato la loro famiglia, allontanando i loro figli. Intanto Salvador e Maria scopriranno di non potersi sposare. (Comingsoon.it)