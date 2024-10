Sport.quotidiano.net - La Maceratese a Tolentino. Mariotti: "Gara da tripla"

(Di sabato 19 ottobre 2024) "Non sono affatto sorpreso di vedere il Chiesanuova in vetta. Il suo allenatore Mobili è un lusso per la categoria che conosce alla perfezione". È quanto dice il tecnico Gastoneche conosce il campionato per averlo frequentato a lungo guidando Fossombrone e Colbordolo. "Mobili – aggiunge – è uno che bada al sodo e ha trovato una società che lo sostiene". L’anno scorso la Sangiustese si è salvata all’ultimo momento e adesso è a un punto dalla vetta. "La dirigenza – spiega– è stata brava a confermare l’allenatore Giandomenico, uno che ha sempre frequentato i primi posti di questa categoria. La società ha capito dove aveva sbagliato ed è corsa ai ripari, è stata allestita una squadra più che forte e adesso ha il conforto dei risultati".