Juventus, promessa tra Danilo e i bianconeri: il retroscena sul rinnovo, ecco cos’è stato deciso e perché (Di sabato 19 ottobre 2024) Ci sono novità sul rapporto tra il difensore brasiliano e la Juventus dopo lo scarso minutaggio Da titolare inamovibile con Massimiliano Allegri a semplice riserva con Thiago Motta. Lo status di Danilo alla Juventus è cambiato e lo stesso difensore brasiliano se n’è accorto fin da subito. Le richieste del tecnico bianconero non sembrano sposarsi Calcionews24.com - Juventus, promessa tra Danilo e i bianconeri: il retroscena sul rinnovo, ecco cos’è stato deciso e perché Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Ci sono novità sul rapporto tra il difensore brasiliano e ladopo lo scarso minutaggio Da titolare inamovibile con Massimiliano Allegri a semplice riserva con Thiago Motta. Lo status diallaè cambiato e lo stesso difensore brasiliano se n’è accorto fin da subito. Le richieste del tecnico bianconero non sembrano sposarsi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Danilo verso l’addio alla Juventus? Inter - nuova politica alla prova - Anche se, nel calciomercato, è sempre bene evitare di affermare certezze. Risulta quindi difficile immaginarsi una sua permanenza alla Juventus laddove la situazione non dovesse mutare da qui al termine della stagione. Danilo potrebbe fare al caso dell’Inter? Una considerazione sul calciatore della Juventus IL RAGIONAMENTO – Ipotizzando che Danilo si svincoli al termine della prossima stagione ... (Inter-news.it)

Juventus - Danilo novità sulla clausola : cosa cambia per il futuro - Poco spazio e un futuro sempre più incerto: il caso Danilo tiene banco alla Juventus. E ora arrivano novità anche per il suo rinnovo: non... (Calciomercato.com)

Juventus - il momento no di Danilo : criticato anche in Brasile - come può cambiare il mercato - Poco, pochissimo spazio per Danilo nella nuova Juventus. Il brasiliano è passato dall`essere il capitano con la fascia al braccio nell`era... (Calciomercato.com)