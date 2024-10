Lapresse.it - Israele, drone dal Libano colpisce l’area della residenza di Netanyahu

(Di sabato 19 ottobre 2024) L’ufficio del primo ministro di, Benjamin, ha fatto sapere che laprivata del premier a Cesarea è stata presa di mira stamattina da un attacco con unproveniente dale ha precisato chee la moglie Sara non erano in casa al momento dell’attacco e non ci sono stati feriti nell’incidente. Precedentemente l’Idf aveva riferito che tre droni sono stati lanciati stamattina dale uno di questi ha colpito un edificio a Cesarea, mentre gli altri 2 sono stati intercettati.