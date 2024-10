Intervento tempestivo delle forze dell’ordine salva una giovane donna da un gesto estremo (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel tardo pomeriggio di venerdì, un call center di emergenza ha ricevuto una segnalazione preoccupante a Aprilia. Un cittadino, notando una giovane donna sul punto di compiere un gesto estremo dal cavalcavia, ha immediatamente contattato le autorità competenti. Grazie alla rapida attivazione delle forze dell’ordine, l’Intervento si è rivelato cruciale per salvare la vita della ragazza. Segnalazione di emergenza e Intervento immediato La richiesta di soccorso è giunta tramite il numero unico per le emergenze 112, attivato da un passante che aveva assistito alla scena. L’allerta è stata ritenuta di massima priorità, donde l’immediata mobilitazione di una pattuglia già in servizio di controllo nella zona. Gaeta.it - Intervento tempestivo delle forze dell’ordine salva una giovane donna da un gesto estremo Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel tardo pomeriggio di venerdì, un call center di emergenza ha ricevuto una segnalazione preoccupante a Aprilia. Un cittadino, notando unasul punto di compiere undal cavalcavia, ha immediatamente contattato le autorità competenti. Grazie alla rapida attivazione, l’si è rivelato cruciale perre la vita della ragazza. Segnalazione di emergenza eimmediato La richiesta di soccorso è giunta tramite il numero unico per le emergenze 112, attivato da un passante che aveva assistito alla scena. L’allerta è stata ritenuta di massima priorità, donde l’immediata mobilitazione di una pattuglia già in servizio di controllo nella zona.

