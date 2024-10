Infortunio Abraham: la sua gara dura appena 5?! VIDEO (Di sabato 19 ottobre 2024) Nuovo Infortunio alla spalla per Tammy Abraham: il calciatore si fa male dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo in Milan-Udinese dura appena 5 minuti la partita Milan–Udinese di Tammy Abraham: a pochi minuti dal suo ingresso in campo, sbaglia un gol già fatto ed esce dal campo per Infortunio. Tammy Abraham ???#MilanUdinese pic.twitter.com/YgLeTUsQH8 — Il Calcionews24.com - Infortunio Abraham: la sua gara dura appena 5?! VIDEO Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Nuovoalla spalla per Tammy: il calciatore si fa male dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo in Milan-Udinese5 minuti la partita Milan–Udinese di Tammy: a pochi minuti dal suo ingresso in campo, sbaglia un gol già fatto ed esce dal campo per. Tammy???#MilanUdinese pic.twitter.com/YgLeTUsQH8 — Il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan - la partita di Tammy Abraham con l’Udinese dura solo pochi minuti : si teme un grave infortunio. Le condizioni - Dalle prime impressioni sul campo sembra che la spalla del centravanti ex Chelsea sia uscita a seguito della caduta dopo lo scontro con il portiere dell’Udinese. Le condizioni LEGGI ANCHE VIDEO – Caso ultras, la Curva Sud protesta: nessuna bandiera e incitamento Tammy Abraham rischia di dover saltare alcuni dei prossimi impegni dei rossoneri a causa dell’infortunio rimediato durante il match ... (Dailymilan.it)

Quattro minuti da incubo per Abraham : gol sbagliato e infortunio - . Tammy Abraham (LaPresse) – Calciomercato. L’attaccante inglese, partito dalla panchina dopo il match disastroso di Firenze, è subentrato al 72esimo, per dare il cambio ad uno stremato Alvaro Morata. L’infortunio è arrivato dopo esser caduto male per via di uno scontro con Okoye.  Paulo Fonseca è stato così costretto a sostituirlo, facendo entrare Ruben Loftus-Cheek. (Calciomercato.it)

Milan-Udinese - infortunio alla spalla per Abraham : la sua partita dura cinque minuti - L’attaccante inglese, entrato in campo al 73?, è stato costretto ad uscire al 78? a causa di un infortunio alla spalla destra. Abraham è uscito dal campo visibilmente dolorante: per la frustrazione ha scalciato un tabellone pubblicitario e in panchina è apparso sofferente con la maglietta sul volto. (Sportface.it)