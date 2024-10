I gestori del bar che hanno ucciso un rapinatore andranno ai domiciliari, il giudice: “Frustrati da altri furti” (Di sabato 19 ottobre 2024) Per i gestori del bar di Milano, accusati di aver ucciso l'uomo che aveva rapinato il loro locale, sono stati disposti gli arresti domiciliari. La giudice ha spiegato che il delitto è maturato in un contesto particolare per i due arrestati. Fanpage.it - I gestori del bar che hanno ucciso un rapinatore andranno ai domiciliari, il giudice: “Frustrati da altri furti” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Per idel bar di Milano, accusati di averl'uomo che aveva rapinato il loro locale, sono stati disposti gli arresti. Laha spiegato che il delitto è maturato in un contesto particolare per i due arrestati.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scarcerati i gestori del bar accusati dell'omicidio di Eros Di Ronza ucciso per aver rubato dei Gratta e Vinci - Milano, scarcerati i gestori del bar accusati dell'omicidio di Eros Di Ronza, ucciso con 36 fendenti inferti con delle forbici. (Notizie.virgilio.it)

Ladro ucciso a colpi di forbice - scarcerati i gestori del bar : «Andranno ai domiciliari. Erano sotto choc - ma non è stata legittima difesa» - Niente carcere per Shu Zou, 30 anni, e lo zio 49enne Liu Chongbing, accusati di avere ucciso con delle forbici un ladro ? il 37enne Eros Di Ronza ? che stava tentando di portare via dei... (Leggo.it)

Milano - rapinatore ucciso : scarcerati i gestori del bar - Vanno ai domiciliari Shu Zou, 30 anni, e suo zio 49enne Liu Chongbing, gestori del bar di viale da Cermenate a Milano accusati di omicidio volontario in concorso per la morte del rapinatore Eros Di Ronza, 37 anni, ucciso a colpi di forbici dopo essersi introdotto nel locale per tentare di rubare dei Gratta e vinci. (Lapresse.it)