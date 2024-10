I controlli nei cantieri: sicurezza e lavoro nero, multe per 150mila euro (Di sabato 19 ottobre 2024) Macerata, 19 ottobre 2024 – Venti titolari di azienda denunciati, tredici attività sospese, 62 lavoratori in nero scoperti e oltre 150mila euro di sanzioni. È il bilancio di una maxi operazione eseguita dai carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Macerata, nelle scorse settimane, in provincia. In particolare i controlli hanno interessato cantieri edili di medie e grandi dimensioni, quelli che stanno operando nella ricostruzione dopo il sisma del 2016, con attività di riconsolidamento e ristrutturazione, sia privati che pubblici. Ilrestodelcarlino.it - I controlli nei cantieri: sicurezza e lavoro nero, multe per 150mila euro Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Macerata, 19 ottobre 2024 – Venti titolari di azienda denunciati, tredici attività sospese, 62 lavoratori inscoperti e oltredi sanzioni. È il bilancio di una maxi operazione eseguita dai carabinieri del Nucleo ispettorato deldi Macerata, nelle scorse settimane, in provincia. In particolare ihanno interessatoedili di medie e grandi dimensioni, quelli che stanno operando nella ricostruzione dopo il sisma del 2016, con attività di riconsolidamento e ristrutturazione, sia privati che pubblici.

