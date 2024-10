Highlights e gol Juventus-Lazio 1-0: Serie A 2024/2025 (VIDEO) (Di sabato 19 ottobre 2024) Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Juventus-Lazio, match valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2024/2025. All’Allianz Stadium inizio equilibrato, ma la partita subisce l’episodio decisivo al ventiquattresimo minuto quando Romagnoli, da ultimo uomo, fa fallo su Kalulu: rosso diretto. La Juventus però attacca con poco criterio e, sino al sessantesimo minuto, crea poche palle gol. L’ultima mezzora invece è un assedio: Vlahovic prende una traversa, Douglaz Luiz di testa da due passi spedisce alto. E poi sull’ennesimo cross arriva l’autorete di Gila che beffa Provedel e decide la partita: Thiago Motta esulta, la Juventus agguanta momentaneamente il Napoli in testa alla classifica. IL VIDEO DEGLI Highlights Highlights e gol Juventus-Lazio 1-0: Serie A 2024/2025 (VIDEO) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Ildei gol e deglidi, match valevole per l’ottava giornata del campionato di. All’Allianz Stadium inizio equilibrato, ma la partita subisce l’episodio decisivo al ventiquattresimo minuto quando Romagnoli, da ultimo uomo, fa fallo su Kalulu: rosso diretto. Laperò attacca con poco criterio e, sino al sessantesimo minuto, crea poche palle gol. L’ultima mezzora invece è un assedio: Vlahovic prende una traversa, Douglaz Luiz di testa da due passi spedisce alto. E poi sull’ennesimo cross arriva l’autorete di Gila che beffa Provedel e decide la partita: Thiago Motta esulta, laagguanta momentaneamente il Napoli in testa alla classifica. ILDEGLIe gol1-0:) SportFace.

