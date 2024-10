Ilfogliettone.it - Hamburger di melanzane, sfiziosa alternativa

Leggi tutta la notizia su Ilfogliettone.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Chi ha mai detto che glidevono essere solo di carne? Preparatevi a essere sorpresi da questa fantasticaa base di, che saprĂ conquistare anche i palati piĂą esigenti. Questivegetali non sono solo un'ottima scelta per i vegetariani, ma anche una deliziosa opzione per chi ama scoprire nuovi sapori. Facili da preparare e perfetti da cuocere all'ultimo momento, vi promettiamo che vi stupiranno al primo morso.Ingredienti per 4- 1 melanzana media- 150 g di pane raffermo- 4 cucchiai di formaggio grattugiato- Pangrattato q.b.- 1/2 bicchiere di latte- 1 spicchio d'aglio- 1 cucchiaio di capperi- 1 ciuffo di prezzemolo fresco- Olio extravergine d'oliva- SaleProcedimento1. Iniziate lavando la melanzana e tagliandola a cubetti, senza sbucciarla.