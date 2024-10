361magazine.com - Grande Fratello, Javier stuzzica Shaila: le nuove confessioni

Leggi tutta la notizia su 361magazine.com

(Di sabato 19 ottobre 2024), il massaggio diper: e letra i due gieffini, nella Casa più spiata d’Italia anche in questa edizione non mancano i bollenti massaggi tra gli inquilini. Il pallavolistadopo aver chiarito il suo rapporto consi è offerto di farle un bel massaggio. Lunedì sera andrà in onda un nuovo appuntamento con i reality show in prima serata su Canale cinque dove si scoprirà chi dovrà tornare a casa tra Lorenzo, Yulia,e Amanda. Leggi anche, Lorenzo non ci sta: “Non posso parlare con te. Non mi fido” Ecco cosa è emerso “Vediamo quanto resisti” ha esorditoha replicato: “Non mi sfidare. A chi resiste di più. Lo sai che vinco”. Nel corso della serata i due si sono ritrovati anche ad affrontare un nuovo confronto.