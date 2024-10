Genoa-Bologna 2-2, Italiano: “Due punti persi che sarebbero stati meritatissimi” (Di sabato 19 ottobre 2024) “Non portiamo a casa due punti che sarebbero stati meritatissimi per quanto fatto nel primo tempo. Non siamo stati in grado di gestire al meglio il doppio vantaggio, però alla fine due episodi hanno indirizzato una partita. Se una squadra subisce gol su un colpo di testa dal limite dell’area vuol dire che la linea deve difendere ancora più alta. Per il resto mi è piaciuto tutto a parte i due punti persi”. Lo ha detto Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, in conferenza stampa dopo il pareggio beffa in casa del Genoa: “La Champions? Come ogni partita ci darà spunti di riflessione. Ora bisogna alzare l’attenzione. Non penso che i ragazzi avessero in mente di aver già vinto la partita. Dovremo essere più attenti, ma oggi i ragazzi non hanno avuto superficialità”. Genoa-Bologna 2-2, Italiano: “Due punti persi che sarebbero stati meritatissimi” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) “Non portiamo a casa duecheper quanto fatto nel primo tempo. Non siamoin grado di gestire al meglio il doppio vantaggio, però alla fine due episodi hanno indirizzato una partita. Se una squadra subisce gol su un colpo di testa dal limite dell’area vuol dire che la linea deve difendere ancora più alta. Per il resto mi è piaciuto tutto a parte i due”. Lo ha detto Vincenzo, allenatore del, in conferenza stampa dopo il pareggio beffa in casa del: “La Champions? Come ogni partita ci darà sdi riflessione. Ora bisogna alzare l’attenzione. Non penso che i ragazzi avessero in mente di aver già vinto la partita. Dovremo essere più attenti, ma oggi i ragazzi non hanno avuto superficialità”.2-2,: “Dueche” SportFace.

