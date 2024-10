Galleria Ciro Fontana: tramontato il centro commerciale, ora sono in corsa due hotel di lusso (Di sabato 19 ottobre 2024) Milano – La prima volta andò male: bando deserto per la Galleria Ciro Fontana, a due passi dal Salotto dei Milanesi. Era l’ottobre 2022 e Milano non era ancora uscita dal lungo tunnel dell’emergenza Covid e aveva subito i contraccolpi economici della guerra appena scoppiata tra Russia e Ucraina. Quella gara prevedeva una destinazione commerciale legata all’apertura di uno Shopping Luxury Mall multipiano e plurimarca, con al massimo cinque insegne diverse, con una base d’asta di sei milioni di euro. Niente da fare. Nessuna offerta arrivata negli uffici di Palazzo Marino, proprietario della Galleria Ciro Fontana. Stavolta, invece, è andata meglio. Ilgiorno.it - Galleria Ciro Fontana: tramontato il centro commerciale, ora sono in corsa due hotel di lusso Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Milano – La prima volta andò male: bando deserto per la, a due passi dal Salotto dei Milanesi. Era l’ottobre 2022 e Milano non era ancora uscita dal lungo tunnel dell’emergenza Covid e aveva subito i contraccolpi economici della guerra appena scoppiata tra Russia e Ucraina. Quella gara prevedeva una destinazionelegata all’apertura di uno Shopping Luxury Mall multipiano e plurimarca, con al massimo cinque insegne diverse, con una base d’asta di sei milioni di euro. Niente da fare. Nessuna offerta arrivata negli uffici di Palazzo Marino, proprietario della. Stavolta, invece, è andata meglio.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli : perde il controllo del motorino nella galleria Laziale - Ciro muore a 62 anni - vita in un incidente Un tragico incidente stradale si è verificato oggi nella Galleria Laziale di Napoli. 62enne muore in un incidente alla galleria Laziale a Napoli Il 62enne stava percorrendo la corsia riservata della galleria in direzione Fuorigrotta, provenendo da Piazza Sannazaro, a […] L'articolo Napoli: perde il controllo del motorino nella galleria Laziale, Ciro muore a 62 anni sembra ... (Teleclubitalia.it)