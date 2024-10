Firenze: rapinata di notte in via de’ Pucci. Video shock dei Carabinieri (Di sabato 19 ottobre 2024) I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze hanno arrestato un 27enne marocchino per una violenta rapina commessa nelle vie del centro storico L'articolo Firenze: rapinata di notte in via de’ Pucci. Video shock dei Carabinieri proviene da Firenze Post. .com - Firenze: rapinata di notte in via de’ Pucci. Video shock dei Carabinieri Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 19 ottobre 2024) Idel Nucleo Radiomobile dihanno arrestato un 27enne marocchino per una violenta rapina commessa nelle vie del centro storico L'articolodiin via de’deiproviene daPost.

