Formiche.net - Crescita e stabilità, una politica di bilancio sul filo del rasoio. L’opinione di Zecchini

(Di sabato 19 ottobre 2024) Il recentissimo Documento Programmatico disvela per la prima volta l’interfaccia operativa del Piano Strutturale dipresentato il 27 settembre scorso. Pur concentrandosi sull’impostazione delpubblico nel prossimo anno, prefigura l’andamento dei macroaggregati di finanza pubblica per il biennio seguente sulla base delle prospettive macroeconomiche assunte come ipotesi di base. Si tratta di un’impostazione molto finemente calibrata, che mira a contemperare gli obiettivi di sostegno ai redditi meno elevati con l’esigenza di alimentare un’espansione del reddito potenziale e dellaeffettiva che poggia su tre componenti, investimenti fissi, consumi ed esportazioni nette.