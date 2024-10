Ilrestodelcarlino.it - Cena solidale per l’Istituto Rizzoli. Raccolti 85mila euro per la ricerca

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) La Carity Dinner organizzata dalla Fondazione Istituto Ortopedico, in Salaborsa è riuscita nel suo intento. Sono stati, infatti,grazie alle generose donazioni degli oltre 260 ospiti presenti alla. "? stata l’occasione per incontrare molti amici della Fondazione e per conoscerne di nuovi – commenta Federica Guidi, presidente della fondazione – per raccontare alla città i nuovi progetti che abbiamo messo in campo per i prossimi mesi e per festeggiare insieme gli obiettivi già raggiunti in questi due anni di attività".