Causa maltempo festa a metà per gli alpini: niente Cittadella, ma tricolore in piazza (Di sabato 19 ottobre 2024) Protezione civile al lavoro e allerta meteo arancione della Regione Veneto almeno fino alle 14 di domani, 20 ottobre. Causa maltempo è stata annullata anche per domenica la Cittadella Alpina di Verona, prevista in occasione del 152esimo anniversario della fondazione delle truppe alpine.

Interruzione della circolazione ferroviaria tra Rimini e Cervia a causa di maltempo - Tuttavia, resta l’incertezza su quanto durerà questa emergenza e quali ulteriori misure saranno adottate dalle Ferrovie dello Stato. In questo contesto, è cruciale che i passeggeri rimangano informati attraverso i canali ufficiali delle Ferrovie dello Stato, che stanno pubblicando aggiornamenti costanti circa la situazione della rete ferroviaria. (Gaeta.it)

P- Days sospesi a causa del maltempo - Questo fine settimana i P-Days saranno sospesi in via precauzionale a causa delle previsioni meteo avverse. Il maltempo infatti continua a imperversare su Parma, ragione per la quale si è portato per la sospensione. . (Parmatoday.it)

Maltempo in Campania : disagi per gli utenti della Circumvesuviana causati dalla pioggia - I treni in partenza dalla stazione di Napoli sono stati costretti a limitare la loro corsa fino a Pompei Santuario, costringendo i viaggiatori a modificare i propri piani di viaggio. Le autorità locali stanno monitorando la situazione e prevedono di ripristinare la normale circolazione appena possibile. (Gaeta.it)