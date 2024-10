Bayer Leverkusen, vittoria di misura per i rivali europei dell’Inter (Di sabato 19 ottobre 2024) vittoria di misura per il Bayer Leverkusen, una delle restanti avversarie dell’Inter nella fase campionato della nuova UEFA Champions League. 2-1 in casa per gli uomini di Xabi Alonso. vittoria DI misura – Rimonta e vittoria di misura per i campioni di Germania del Bayer Leverkusen, nella sfida casalinga disputata oggi pomeriggio contro l’Eintracht Francoforte. Non parte bene la sfida per gli uomini di Xabi Alonso – che affronteranno anche l’Inter nella fase campionato della UEFA Champions League – con il rigore sbagliato da Boniface dopo pochi minuti e il gol subito al 16?, sempre su rigore, da Marmoush. È il colpo che però aiuta i campioni in carica a svegliarsi e reagire: prima della fine del primo tempo ci pensa Andrich a trovare il gol del pareggio. Inter-news.it - Bayer Leverkusen, vittoria di misura per i rivali europei dell’Inter Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di sabato 19 ottobre 2024)diper il, una delle restanti avversarienella fase campionato della nuova UEFA Champions League. 2-1 in casa per gli uomini di Xabi Alonso.DI– Rimonta ediper i campioni di Germania del, nella sfida casalinga disputata oggi pomeriggio contro l’Eintracht Francoforte. Non parte bene la sfida per gli uomini di Xabi Alonso – che affronteranno anche l’Inter nella fase campionato della UEFA Champions League – con il rigore sbagliato da Boniface dopo pochi minuti e il gol subito al 16?, sempre su rigore, da Marmoush. È il colpo che però aiuta i campioni in carica a svegliarsi e reagire: prima della fine del primo tempo ci pensa Andrich a trovare il gol del pareggio.

