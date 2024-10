Ballando con le stelle, puntata di oggi: spareggio e chi è a rischio. Raoul Bova ballerino per una notte (Di sabato 19 ottobre 2024) Il quarto appuntamento di questa stagione inizierà con la sfida tra Sonia Bruganelli in coppia con Carlo Aloia e Alan Friedman con Giada Lini. Chi resterà in pista? Nuova puntata di Ballando con le stelle oggi, sabato 19 ottobre. Il quarto appuntamento si aprirà con uno spareggio. A sfidarsi, per restare in gara nel programma Sbircialanotizia.it - Ballando con le stelle, puntata di oggi: spareggio e chi è a rischio. Raoul Bova ballerino per una notte Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Il quarto appuntamento di questa stagione inizierà con la sfida tra Sonia Bruganelli in coppia con Carlo Aloia e Alan Friedman con Giada Lini. Chi resterà in pista? Nuovadicon le, sabato 19 ottobre. Il quarto appuntamento si aprirà con uno. A sfidarsi, per restare in gara nel programma

Ballando Con Le Stelle : Bianca Guaccero Rompe il Silenzio! - Bianca Guaccero finalmente chiarisce le voci sul suo attuale flirt e rivela dettagli inediti sulla sua vita sentimentale. Nonostante i rumors continuino a circolare, Guaccero ha chiarito che il loro rapporto è puramente professionale. Infine, ha rivelato di mantenere un rapporto affettuoso con il suo ex storico Nicola Ventola, con cui ha vissuto una relazione durata cinque anni. (Gossipnews.tv)

“E ora vediamo”. Ballando con le stelle - il maestro di Sonia Bruganelli ‘avverte’ Selvaggia Lucarelli - ” Sonia Bruganelli e Carlo Aloia saranno in spareggio contro Alan Friedman e Giada Lini. Auando manca poco alla quarta puntata in programma sabato su Rai Uno, interviene ore il partner di Sonia, il maestro Carlo Aloia. Il maestro ha usato toni pacati, ma non le ha mandate a dire. . Ballando con le stelle, il maestro di Sonia Bruganelli ‘avverte’ Selvaggia Lucarelli “Lucarelli nella terza ... (Caffeinamagazine.it)

Sonia Bruganelli : Paolo Bonolis mi ha rimproverata dopo la prima puntata a Ballando con le Stelle”. Poi fa i nomi dei colleghi “ballerini” che le sono stati accanto - L'articolo Sonia Bruganelli: Paolo Bonolis mi ha rimproverata dopo la prima puntata a Ballando con le Stelle”. Sonia, che nel suo passato non ha mai praticato il ballo, racconta come abbia sempre evitato questa forma d’arte: Per ballare devi abbandonarti completamente, alle braccia di un’altra persona, alla musica e alle emozioni. (Isaechia.it)