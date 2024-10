Autonomia differenziata e settore agroalimentare | Un convegno a Napoli sulla sfida del Mezzogiorno

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di sabato 19 ottobre 2024)si prepara ad accogliere un importante evento sul tema dell’e del. Il, organizzato dalla Uila Campania, si terrà martedì 22 ottobre con inizio alle ore 9.30, presso l’Hotel Ramada, in via Galileo Ferraris. L’incontro, moderato da Emanuele Imperiali, giornalista ed editorialista economico del Corriere del, vedrà la partecipazione di personalità di rilievo sia del mondo sindacale che politico. Tra i relatori ci saranno Emilio Saggese, segretario generale regionale della Uila per Campania,, Avellino e Benevento, Giovanni Sgambati, segretario generale della Uile Campania, ed Enrica Mammucari, segretaria generale nazionale della Uila.