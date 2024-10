Ascolti tv: Tale e Quale Show, Storia di una famiglia perbene | Dati Auditel, venerdì 18 ottobre 2024 (Di sabato 19 ottobre 2024) Ascolti tv di venerdì 18 ottobre 2024: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Tale e Quale Show 2024” contro “Storia di una famiglia perbene“. Chi ha vinto la sfida relativa agli Ascolti tv di ieri sera, venerdì 18 ottobre 2024? Ecco i Dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digiTale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Tale e Quale Show 2024 vs Storia di una famiglia perbene. Auditel ieri sera, 18 ottobre 2024 Sfida Rai1 e Canale 5: “Tale e Quale 2024” contro “Storia di una famiglia perbene”. Chi ha vinto? Rai1: Tale e Quale Show , il varietà condotto da Carlo Conti ha incollato alla tv 0.000.000 spettatori pari al 0.00% di share. Superguidatv.it - Ascolti tv: Tale e Quale Show, Storia di una famiglia perbene | Dati Auditel, venerdì 18 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di sabato 19 ottobre 2024)tv di18: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “” contro “di una“. Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri sera,18? Ecco idella prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digiterrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.tv, ieri sera:vsdi unaieri sera, 18Sfida Rai1 e Canale 5: “” contro “di una”. Chi ha vinto? Rai1:, il varietà condotto da Carlo Conti ha incollato alla tv 0.000.000 spettatori pari al 0.00% di share.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ascolti tv venerdì 18 ottobre : Tale e Quale Show - Storia di una famiglia perbene - Farwest - Su Rai 2 N. Su Italia 1 San Andreas. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 18 ottobre 2024? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. S. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti. (Tpi.it)

Estrazioni Lotto - SuperEnalotto e 10eLotto di venerdì 18 ottobre 2024 - numeri vincenti e quote : nessun 6 o 5+1 - I risultati delle ultime estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di venerdì 18 ottobre 2024 con numeri vincenti e quote. (Fanpage.it)

Storia di una famiglia perbene 2 : anticipazioni terza puntata di venerdì 25 ottobre 2024 - The post Storia di una famiglia perbene 2: anticipazioni terza puntata di venerdì 25 ottobre 2024 appeared first on Davide Maggio. Che può contare però sul sostegno della madre Teresa e del padre Antonio, deciso a stanare Straziota e chiudere una volta e per sempre la partita. Ma la situazione a Bari si fa sempre più complicata con l’arrivo di una nuova famiglia criminale, quella dei Palmisano. (Davidemaggio.it)