Gaeta.it - Aggressioni domestiche: donna scappa sul balcone per sfuggire al tentativo di strangolamento

(Di sabato 19 ottobre 2024) Nella serata di ieri, un episodio di violenza domestica ha scosso la comunità di Torre del Greco, in provincia di Napoli, dove unadi 60 anni ha rischiato la vita per mano del marito. Questa drammatica vicenda, che si è svolta dopo anni di abusi e vessazioni, ha richiesto l'intervento immediato delle forze dell'ordine. L'aggressione non è stata un evento isolato, ma l'ultimo capitolo di un lungo e doloroso percorso di violenza subita, culminato in undi. Una convivenza segnata dalla violenza La storia di questaè segnata da dodici anni di vessazioni. L'anziano marito, di 61 anni, ha instillato nella vita della moglie un clima di paura costante, dove ogni interazione era caratterizzata da minacce, violenze fisiche e psicologiche.