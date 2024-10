Aggredito dal “padrone”: 35enne finisce al pronto soccorso dell’ospedale Goretti (Di sabato 19 ottobre 2024) Un episodio di violenza sul luogo di lavoro; questo, a quanto pare, il motivo per cui un panettiere 35enne, originario del Bangladesh, è stato costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti. Secondo il racconto del lavoratore, il suo datore di lavoro lo avrebbe Aggredito con un pugno al viso dopo che si era rifiutato di guidare il furgone dell’attività, una mansione che non rientra nei suoi compiti di panettiere. Dinamica dell’Aggressione Il lavoratore, che presta servizio in un noto forno alle porte del centro di Latina, è stato colpito al volto dopo aver risposto al datore: “Sono un panettiere, non un autista”, provocando la reazione violenta del titolare. L’aggressione ha causato contusioni al viso e al collo, con una prognosi di quattro giorni stabilita dai medici. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Un episodio di violenza sul luogo di lavoro; questo, a quanto pare, il motivo per cui un panettiere, originario del Bangladesh, è stato costretto a ricorrere alle cure delSanta Maria. Secondo il racconto del lavoratore, il suo datore di lavoro lo avrebbecon un pugno al viso dopo che si era rifiutato di guidare il furgone dell’attività, una mansione che non rientra nei suoi compiti di panettiere. Dinamica dell’Aggressione Il lavoratore, che presta servizio in un noto forno alle porte del centro di Latina, è stato colpito al volto dopo aver risposto al datore: “Sono un panettiere, non un autista”, provocando la reazione violenta del titolare. L’aggressione ha causato contusioni al viso e al collo, con una prognosi di quattro giorni stabilita dai medici.

