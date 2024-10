Accadde oggi: 19 ottobre, beatificata Madre Teresa di Calcutta (Di sabato 19 ottobre 2024) Il suo vero nome era Anjezë Gonxhe Bojaxhiu e nacque nel 1910 in una famiglia profondamente cattolica a Skopje, nell’ex Jugoslavia, e di origine albanese. Già in adolescenza iniziò a conoscere l’India, dove prese i voti e si trovò a Continua L'articolo Accadde oggi: 19 ottobre, beatificata Madre Teresa di Calcutta proviene da Fremondoweb. Fremondoweb.com - Accadde oggi: 19 ottobre, beatificata Madre Teresa di Calcutta Leggi tutta la notizia su Fremondoweb.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Il suo vero nome era Anjezë Gonxhe Bojaxhiu e nacque nel 1910 in una famiglia profondamente cattolica a Skopje, nell’ex Jugoslavia, e di origine albanese. Già in adolescenza iniziò a conoscere l’India, dove prese i voti e si trovò a Continua L'articolo: 19diproviene da Fremondoweb.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Almanacco | Venerdì 18 ottobre : accadde oggi - compleanni - santo e proverbio del giorno - Venerdì 18 ottobre è il 290° giorno del calendario gregoriano, mancano 74 giorni alla fine dell’anno. Santo del giorno: San Luca Proverbio di Ottobre O molle o asciutto, per S. Luca semina tutto Accadde Oggi 1931 – Lago di Garda: viene inaugurata la Strada statale Gardesana... (Firenzetoday.it)

Almanacco | Venerdì 18 ottobre : accadde oggi - compleanni - santo e proverbio del giorno - Santo del giorno: San Luca evangelista. . Aforisma di Ottobre Sono così felice di vivere in mondo dove ci sono i mesi di ottobre. Mancano 74 giorni alla fine dell'anno. . Sarebbe terribile se passassimo. Il 18 ottobre è il 291º giorno del calendario gregoriano (il 292º negli anni bisestili). (Pisatoday.it)

Accadde oggi : 18 ottobre - nasce il derby della Madonnina - . Il 18 ottobre 1908 si giocò il primo derby milanese della storia che però non venne disputato in terra italiana. an-Inter, infatti, nacque a Chiasso, in Svizzera, e si tenne in occasione della Coppa Chiasso, torneo a inviti alla sua terza edizione … Continua L'articolo Accadde oggi: 18 ottobre, nasce. (Fremondoweb.com)