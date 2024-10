A Caserta il ricordo di Maria Rita Saulle: "Una strada in suo onore" (Di sabato 19 ottobre 2024) Il 18 ottobre scorso alla Biblioteca Diocesana di Caserta si è svolto il convegno “In memoria di Maria Rita Saulle. Dal Codice Donna al Codice delle Pari Opportunità”. Evento fortemente voluto dalle associazioni Rete per la Parità, di cui è referente per la Campania Nadia Marra, e Giuriste 5.0 Casertanews.it - A Caserta il ricordo di Maria Rita Saulle: "Una strada in suo onore" Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Il 18 ottobre scorso alla Biblioteca Diocesana disi è svolto il convegno “In memoria di. Dal Codice Donna al Codice delle Pari Opportunità”. Evento fortemente voluto dalle associazioni Rete per la Parità, di cui è referente per la Campania Nadia Marra, e Giuriste 5.0

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Un ballerino casertano entra nella scuola di "Amici di Maria De Filippi" - Ha quasi 18 anni, è originario di Santa Maria Capua Vetere ma vive ad Aversa. Questo il profilo di Daniele Doria, nuovo ballerino della scuola di "Amici" di Maria De Filippi. Il talento casertano è stato scelto dalla maestra Alessandra Celentano. Daniele, nonostante la giovanissima età, può... (Casertanews.it)

Vino Ce - già sold out la prima edizione : lunedì al Parco Maria Carolina di Caserta - it. “È un evento che fa bene al territorio”, sostiene Salvatore Petrella, presidente di Confesercenti Caserta che ha deciso di patrocinare la manifestazione organizzata da Enzo Fierro, Andrea Volpe e Antonio Zotti. Tra gli stand, anche quello del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop per l’assaggio dei suoi prodotti d’eccellenza, mentre il servizio per le degustazioni del ... (Anteprima24.it)

Maria Luigia Iodice : “Grazie al dott. Castaldo. Benvenuta dott.ssa Volpe - nuovo Prefetto di Caserta” - Caserta. Contemporaneamente, colgo l’occasione per dare il benvenuto al nuovo Prefetto di Caserta, dott. “Ringrazio per l’ottimo lavoro svolto, per la sensibilità, le capacità, la determinazione e la passione con le quali ha operato in questi anni in provincia di Caserta, il dottore Giuseppe Castaldo. (Casertanotizie.com)