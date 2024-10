Ilfattoquotidiano.it - X Factor 2024, Manuel Agnelli elimina (a sorpresa) Beatrice Fita che ci rimane male, ma le promette: “Suonerai con me nel mio locale”. I due si abbracciano

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Piccolo colpo di scena durante la puntata degli Home Visit di X. L’ultimo step per giudici e concorrenti per creare le squadre pronte per la fase Live al via il 24 ottobre in prima serata su Sky e Now, condotta da Giorgia.era chiamato a compiere una scelta difficile. Infatti dei quattro artisti che avevano superato i Bootcamp doveva promuoverne tre per i Live Show, lasciandone solo uno. La sua scelta “negativa” è ricaduta asulla 20enne, cantautrice della provincia di Como. Nel momento in cuiha annunciato il verdetto, la delusione diera palese. Il giudice si è avvicinato a lei, l’ha abbracciata e le ha promesso di non abbandonarla, assicurandole la possibilità di suonare con lui nel suoper fare esperienza. Infine l’abbraccio affettuoso tra i due.