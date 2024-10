Volley, domenica c’è Trento-Modena: le parole di Lavia e Soli. Gli ex e il derby della A22: "Modena può dare fastidio» (Di venerdì 18 ottobre 2024) A fare le carte al match clou della domenica, quel derby della A22 tra Trento e Modena, sono due ex di altissimo spessore: "Il nostro primo obiettivo nella partita di domenica con Modena sarà quello di avere l’approccio corretto per un appuntamento del genere – ha spiegato Daniele Lavia, schiacciatore gialloblù nella stagione 2020/2021 –. Il derby dell’A22 è sempre molto sentito e quindi vogliamo partire col piede giusto perché la Valsa Group è una squadra rinnovata e rinforzata che può dare fastidio a chiunque. Siamo all’inizio della stagione ed il nostro gioco non è ancora fluido come magari ci era accaduto nella seconda parte della precedente annata; ci possono quindi essere delle difficoltà anche a livello di continuità, ma stiamo lavorando sodo per migliorare. Avere a disposizione un’intera settimana per preparare gli incontri da questo punto di vista è un bel vantaggio. Sport.quotidiano.net - Volley, domenica c’è Trento-Modena: le parole di Lavia e Soli. Gli ex e il derby della A22: "Modena può dare fastidio» Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) A fare le carte al match clou, quelA22 tra, sono due ex di altissimo spessore: "Il nostro primo obiettivo nella partita diconsarà quello di avere l’approccio corretto per un appuntamento del genere – ha spiegato Daniele, schiacciatore gialloblù nella stagione 2020/2021 –. Ildell’A22 è sempre molto sentito e quindi vogliamo partire col piede giusto perché la Valsa Group è una squadra rinnovata e rinforzata che puòa chiunque. Siamo all’iniziostagione ed il nostro gioco non è ancora fluido come magari ci era accaduto nella seconda parteprecedente annata; ci possono quindi essere delle difficoltà anche a livello di continuità, ma stiamo lavorando sodo per migliorare. Avere a disposizione un’intera settimana per preparare gli incontri da questo punto di vista è un bel vantaggio.

