Travolta da una vecchia saldatrice, donna di 74 anni muore poche ore dopo in ospedale (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tragedia in Abruzzo per una donna di 74 anni di Castel di Sangro che è deceduta a causa di un incidente domestico.Come riporta l'Ansa, in base alla ricostruzione di quanto accaduto, la 74enne mentre insieme al marito stava spostando attrezzi in una falegnameria dismessa di loro proprietà

Tragico incidente domestico a Castel di Sangro : donna di 74 anni perde la vita - Le indagini includeranno anche interviste con testimoni e membri della famiglia. La vicenda ha anche riacceso il dibattito sulle misure di sicurezza da adottare in ambienti domestici e nelle proprietà private, in particolare in situazioni di gestione di attrezzature potenzialmente pericolose. Inizialmente trasportata all’ospedale locale, le sue condizioni di salute sono deteriorate, costringendo ... (Gaeta.it)

