Terni, al via l’asfaltatura della pista del Campo Scuola: “Intervento indispensabile in vista della riapertura” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un nuovo passaggio importante in vista dell’agognata riapertura del Campo Scuola. A partire dalla mattinata di ieri, giovedì 17 ottobre, sono iniziati i lavori di asfaltatura della pista. Nei giorni scorsi la prima commissione consiliare si era recata sul posto per verificare lo stato degli Ternitoday.it - Terni, al via l’asfaltatura della pista del Campo Scuola: “Intervento indispensabile in vista della riapertura” Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un nuovo passaggio importante indell’agognatadel. A partire dalla mattinata di ieri, giovedì 17 ottobre, sono iniziati i lavori di asfaltatura. Nei giorni scorsi la prima commissione consiliare si era recata sul posto per verificare lo stato degli

