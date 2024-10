Temporali in arrivo nelle Marche, i giorni di maltempo e le zone più a rischio (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ancona, 18 ottobre 2024 – Sabato di pioggia. La Protezione civile per domani ha diramato l’allerta gialla su tutta la regione, fino a mezzanotte: nelle Marche, da nord a sud, si prevedono precipitazioni diffuse e persistenti, con maggiori accumuli lungo la fascia costiera e nel settore interno settentrionale, con rovesci e Temporali localmente anche di forte intensità. L’allerta idrogeologica è prevista ovunque; le uniche zone che potrebbero essere risparmiate dal maltempo sono le aree interne centrali e meridionali.Temperature in diminuzione nei valori massimi; venti a tratti forti lungo la costa. Mare molto mosso. A Camerino, nelle ore più “calde”, il termometro misurerà 16 gradi, a Fabriano e Urbino 18, a Macerata, Ancona e Fermo 19, ad Ascoli Piceno 20, a Pesaro 21. Ilrestodelcarlino.it - Temporali in arrivo nelle Marche, i giorni di maltempo e le zone più a rischio Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ancona, 18 ottobre 2024 – Sabato di pioggia. La Protezione civile per domani ha diramato l’allerta gialla su tutta la regione, fino a mezzanotte:, da nord a sud, si prevedono precipitazioni diffuse e persistenti, con maggiori accumuli lungo la fascia costiera e nel settore interno settentrionale, con rovesci elocalmente anche di forte intensità. L’allerta idrogeologica è prevista ovunque; le unicheche potrebbero essere risparmiate dalsono le aree interne centrali e meridionali.Temperature in diminuzione nei valori massimi; venti a tratti forti lungo la costa. Mare molto mosso. A Camerino,ore più “calde”, il termometro misurerà 16 gradi, a Fabriano e Urbino 18, a Macerata, Ancona e Fermo 19, ad Ascoli Piceno 20, a Pesaro 21.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Di nuovo temporali sulle Marche : allerta meteo arancione per rischio di esondazioni e frane. Scuole chiuse : ecco dove - ANCONA - Ancora non è terminato il conto dei danni dell'utima ondata di maltempo, che sulle Marche piomba un'altra allerta meteo (questa volta di secondo grado, arancione) per... (Corriereadriatico.it)

Di nuovo temporali sulle Marche : allerta meteo arancione per rischio di esondazioni e frane. Scuole chiuse : ecco dove - ANCONA - Ancora non è terminato il conto dei danni dell'utima ondata di maltempo, che sulle Marche piomba un'altra allerta meteo (questa volta di secondo grado, arancione) per... (Corriereadriatico.it)

Meteo Marche - dopo i temporali torna il sole : dove e fino a quando - Sabato 28 settembre: nuovo peggioramento La giornata di sabato vedrà un peggioramento del tempo. I mari poco mossi e le temperature minime in aumento e le massime in diminuzione: da 24 a 19 gradi ad Ascoli, da 25 a 19 a Fermo, da 25 a 18 ad Ancona, da 24 a 19 a Macerata, da 23 a 16 a Pesaro e da 17 a 15 a Urbino. (Ilrestodelcarlino.it)